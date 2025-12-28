Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başında

KOSOVA'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işleminin başladığı bildirildi.

Kosova'da seçmenler, ülke genelindeki 948 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. 1 milyon 999 bin 24 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçim, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması öngörülüyor.