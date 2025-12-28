Haberler

Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başında


Kosova'da düzenlenen erken genel seçimde seçmenler, ülke genelindeki 948 merkezde oy kullanmaya başladı. Seçim süreci yerel saatle 07.00'de başladı ve sonuçların gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

KOSOVA'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işleminin başladığı bildirildi.

Kosova'da seçmenler, ülke genelindeki 948 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. 1 milyon 999 bin 24 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçim, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
