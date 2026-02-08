Haberler

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması
Güncelleme:
ABD ile Rusya'nın nükleer silahları sınırlandıran New START anlaşması 5 Şubat 2026 itibarıyla süresini doldurdu. Taraflar şartları gayriresmi olarak uygulamaya devam etme konusunda uzlaşırken; Rusya ve ABD'den anlaşmaya ilişkin art arda açıklamalar geldi.

  • ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) 5 Şubat 2026 itibarıyla süresini doldurdu.
  • ABD ve Rusya, New START'ın şartlarını gayriresmi olarak uygulamaya devam etme konusunda mutabakata vardı.
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, anlaşmanın bitişini 'uluslararası barış ve güvenlik için ağır bir an' olarak nitelendirdi.

ABD ile Rusya arasında nükleer silahları sınırlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) resmen 5 Şubat 2026 itibarıyla süresini doldurdu. Soğuk Savaş sonrası dönemin son büyük iki taraflı nükleer kontrol mekanizması olarak görülen bu anlaşmanın bitmesi, tarafların bağlayıcı yükümlülükten kurtulduğu anlamına geliyor.

GAYRİRESMİ OLARAK DEVAM EDECEKLER

Buna rağmen Washington ve Moskova anlaşmanın şartlarını gayriresmi olarak uygulamaya devam etme konusunda mutabakata vardı. ABD merkezli Axios'un haberine göre diplomatlar, New START'ın ilkelerinin fiilen yürürlükte tutulmasını sağlamak ve olası bir yeni çerçeve üzerinde görüşmeleri sürdürmek için şartları gözlemsel şekilde uygulamaya devam etmeyi kabul etti. Bu mutabakat taslağının iki ülke liderinin onayını beklediği belirtiliyor.

KAMUOYUNDA PANİĞE NEDEN OLDU

New START'ın sona ermesi uluslararası toplumda derin endişe yaratıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, anlaşmanın bitişini "uluslararası barış ve güvenlik için ağır bir an" olarak nitelendirdi ve taraflara acilen yeni bir anlaşma üzerinde uzlaşma çağrısı yaptı. Guterres, iki ülkenin dünyanın en büyük nükleer stoklarına sahip olduğunu ve New START'ın sona ermesinin küresel kararlılık için benzersiz riskler oluşturduğunu vurguladı.

RUSYA DUYURDU

Anlaşma sonrası taraflardan ilk açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptı. Peskov, konu hakkında Washington ve Moskova'nın yeni anlaşma için müzakere edeceğini doğruladı. Kremlin Sözcüsü, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesine kadar geçen sürede, eski anlaşmanın şartlarına uyulması konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Tarafların konuyu Abu Dabi'deki görüşmelerde masaya yatırdıklarını duyurdu.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan bir yetkili de ABD ve Rusya'nın anlaşma şartlarını korumak konusunda mutabakata vardığını doğruladı. Yetkili, "Daha fazla nükleer silah üretmeye ve yeniden silahlanmaya başlama planı yok, yani statükonun devam ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

