Korkulan oldu! Maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı - Haberler

Korkulan oldu! Maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı
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Dünyada hızla yayılarak paniğe neden olan maymun çiçeği virüsü, İsviçre'de de görüldü. Böylelikle, İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya ve İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı.
Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken dünya yeni bir salgın ile karşı karşıya kaldı. Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ilerleyen maymun çiçeği virüsü 13 ülkede görüldü.
Yetkililer, başkent Bern'de yaşayan bir vatandaşta virüse rastladıklarını belirterek, hastanın evde tecrit edilerek tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hasta ile irtibata geçmiş kişilerin bilgilendirildiği belirtilerek, "Bildiğimiz kadarıyla ilgili kişi virüse yurtdışında maruz kaldı" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bugün yeni bir açıklama yaparak, virüsün Avrupa'ya yayılması devam ettikçe vakaların önümüzdeki aylarda hızlanabileceği konusunda uyardı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.