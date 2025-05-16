İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim

Ukrayna-Rusya savaşında gözler İstanbul'daki 3'lü zirvede. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD- Ukrayna Üçlü Toplantısı'ndan çıkacak sonuç dört gözle bekleniyor.

Liderlerin katılmadığı görüşmelerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirene kadar görüşmelerde ilerleme olmayacağını belirtmişti. Körfez turu bugün biten Trump, yeni bir açıklama yaparak Putin ile en yakın zamanda görüşeceğini söyledi.

"ASLINDA TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORDUM"

Trump, "Körfez turundan sonra eve dönme zamanı. Aslında Türkiye'ye gitmek istiyordum ama artık eve dönme zamanı geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde ne olacağını göreceğiz. Putin ile en kısa sürede görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRUMP, 3 GÜNLÜK ZİYARETTEN YÜZÜ GÜLEREK DÖNÜYOR

Öte yandan Körfez turunda Suudi Arabistan, Katar Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın elde ettiği ekonomik kazanımlar yüzünü güldürdü.

Trump'ın ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Riyad ile Washington arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı. Anlaşma, tarihteki en büyük silah anlaşması olarak kayda geçti.

Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya hareket eden Trump, Katar'a resmi ziyarette bulunan ilk ABD Başkanı unvanının sahibi oldu. Trump, Katar ziyaretinde Amerikan uçak firması Boeing'in Doha yönetimiyle 160 uçak satışı için 200 milyar dolarlık anlaşma yaptığını ilan etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağı açıklanırken, Trump 3 günlük Ortadoğu turunu dün akşam tamamladı