Haberler

Körfez Akıntısı Çökme Tehdidi Altında: Yeni Bir Buzul Çağı Kapıda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapılan bir araştırma, Gulf Stream olarak bilinen Körfez Akıntısı'nın çökme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, bu durumun yeni bir buzul çağını başlatabileceğini ve deniz seviyelerini yükseltebileceğini ortaya koydu. AMOC'un zayıflaması, Avrupa'nın ikliminde ciddi değişikliklere yol açabilir.

(ANKARA) - Gulf Stream olarak bilinen Körfez Akıntısı, çökme tehdidi ile karşı karşıya. "Communications Earth & Environment" adlı dergide yayınlanan yeni bir çalışmada iklim bilimcileri, "önemli bir Atlantik akıntısının on yıllar içinde çöküşün eşiğine gelebileceğini" öne sürdü. Bilim insanları, bu durumun "yeni bir buzul çağını başlatabileceğini ve deniz seviyelerini ciddi şekilde yükseltebileceğini" iddia etti.

Çin Bilimler Akademisi Oşinografi Enstitüsü (IOCAS) ve Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacıların ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bulgulara göre, risk altındaki akıntı Atlantik Meridyonel Devridaim Sirkülasyonu (AMOC) olarak biliniyor.

Meksika Körfezi'nden ABD Doğu Yakası'na ve Atlantik üzerinden Avrupa'ya uzanan Gulf Stream'i de içeren bu akıntı, "okyanusun taşıyıcı bandı" olarak kabul ediliyor. AMOC, sıcak suyu tropik bölgelerden Kuzey Yarımküre'ye taşıyarak Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD Doğu Yakası'nın ılıman iklimini korumaya yardımcı oluyor.

Çalışmaya göre, bu deniz sıcaklık düzenleyicisinin ana kaynağı olan Grönland Buz Tabakası, küresel ısınma nedeniyle eriyor. Eriyen tatlı suların Kuzey Atlantik'e karışması, akıntının yoğunluk dengesini bozarak "durgunluğa" yol açıyor.

"Sıcaklık parmak izi" bulundu

Araştırmacılar, bu durgunluğun okyanus yüzeyinin yaklaşık bin ila 2 bin metre altında "belirgin bir sıcaklık parmak izi" yarattığını tespit etti.

Denizdeki bu sıcak noktanın varlığı, akıntıdaki yavaşlamanın on yıllardır devam ettiğini ve yüzyılın sonundan önce tamamen durabileceğini gösteriyor. Araştırma ekibi, 1960'lara dayanan gözlemsel verileri inceleyerek, 2000'lerin sonlarında ani artış gösteren orta derinlikteki ısınma eğilimini keşfetti. Bu durum, AMOC'un zayıflamasının 20. yüzyılın sonlarında başladığına işaret ediyor.

Avrupa için "Buzul Çağı" uyarısı

Bilim insanları, AMOC'un çok fazla yavaşlaması durumunda bunun ciddi sonuçları olabileceğini iddia ediyor. Avrupa basınına göre en uç senaryoda, Avrupa genelindeki sıcaklıklar mimimum 16 santigrat derece düşebilir. Basındaki haberlerde, bu senaryo için "Kışlar daha çok Arktik Kanada'ya benzer hale gelir ve yağışlar da azalır" açıklaması yer aldı.

Kaynak: ANKA / Dünya
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

Bahis oynayan tek yabancı futbolcuya unutamayacağı ceza
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.