Köpekbalıkları yunusu parçaladı: Korku veren anlar kameraya yansıdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Torrey Pines Devlet Plajı'nda çekilen, köpekbalıklarının yunusu parçaladıkları görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yayılan görüntülerin ardından yetkililer, Haziran ayına dikkat çekerek, köpekbalıkları için çiftleşme mevsiminin başlangıcı olduğu için köpekbalığı saldırılarının artabileceği konusunda uyardı. Halka açık bir plajın yakınında bir grup köpekbalığının, ölü bir yunusu parçalara ayırmasından sonra denizcilere sudan uzak durmaları için uyarıda bulunuldu.

HAZİRAN AYINA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD'nin San Diego kentinde çekilen görüntüler, köpekbalıklarının sığ suda yunustan parçalar koparıp yediklerini gösteriyor. Torrey Pines Doğa Rezervi ve Devlet Plajı, köpekbalığı saldırısı konusunda insanları uyarmak için görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ayrıca yetkililer yerel medyaya, haziran ayının köpekbalıkları için çiftleşme sezonunun başlangıcı olduğunu ve benzer durumların daha fazla yaşanabileceğini belirtti.