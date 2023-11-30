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Konya'da Gazze İçin İftar Programı Düzenlendi

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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen 'Sizinle İftar Gazzeli kardeşimizle İftihar ediyoruz' programında, Gazze halkının İslam'ın onurunu ve merhametini gösterdiği vurgulandı. Programda, katılımcılar su ve hurma ile oruçlarını açıp dua etti.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından kentte "Sizinle İftar Gazzeli kardeşimizle İftihar ediyoruz" programı yapıldı.

Sultan Selim Camii'inde akşam namazının ardından düzenlenen programda konuşan Platformun Başkanı Adem Ceylan, Gazze halkının İslam'ın onurunu, merhametini ve izzetini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

İnsanların Gazze halkından öğrendiği birçok şey olduğunu vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Biz tevekkülün, sebatın, izzetin ne olduğunu Gazze'den öğreniyoruz. 'Biz burada kalacağız, tekrar ve yeniden Kudüs'e döneceğiz' diyen bu halkın bize öğrettiği dersleri öğrenmek zorundayız. Bu halk onurlu bir biçimde mücadele edildiğinde Allah'ın nusretinin nasıl indiğini göstermektedir. Bir ülke düşünün ki 20 yıldır ablukada, bir ülke düşünün ki İkinci Dünya Savaşı'nda atılan bombanın iki katı bomba atılmış. Bir avuç şehir İslam'ın izzetini savunuyor ve düşman ateşkes yapmak zorunda kalıyor."

Programda, katılımcılar su ve hurma ile oruçlarını açıp dua etti.

Kaynak: AA / Dünya

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