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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında vaka sayısı 7 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında vaka sayısı 7 bini aştı
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KONGO Demokratik Cumhuriyeti’nde 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 7 bin 22’ye yükseldi.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 7 bin 22'ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta ilan edilen ülkedeki 17'nci Ebola salgınında toplam vaka sayısının 7 bin 22'ye, can kaybının ise 3 bin 398'e yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, 800'ün üzerinde hastanın karantina altında tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Vakaların merkez üssü konumundaki Ituri eyaletinde tatil sonrası okulların açılmasıyla virüsün çocuklara bulaşma riskinin paniğe yol açtığı belirtildi. Bölgedeki okullarda sınıflar 30 öğrenciyle sınırlandırılırken; temas yasağı ve zorunlu hijyen önlemleri getirildi. Yetkililer, mevcut 'Bundibugyo' varyantına karşı onaylanmış resmi bir aşı ya da kesin tedavi edici ilacın bulunmadığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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