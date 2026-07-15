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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 2 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 2 bini aştı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 2 bin 11'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 754'e ulaştı. Salgının merkez üssü Ituri'de bulaş oranı yoğunluğunu koruyor.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 2 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 754'e ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti sağlık yetkilileri tarafından yayımlanan durum raporuna göre, ülkede teyit edilen Ebola salgınında vaka sayısı 2 bin 11'e yükseldi. 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında bugüne kadar 754 kişinin yaşamını yitirdiği, 366 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi. Raporda, halihazırda 753 kişinin izolasyon altında tutulduğu kaydedildi.

Salgının merkez üssü konumundaki Ituri eyaletinde bulaş oranının yoğunluğunu koruduğu kaydedildi. Haut-Uele eyaletinde yeni vakaların ortaya çıkmasının ise salgının coğrafi olarak daha da yayıldığına işaret ettiği belirtilerek, sürveyans, teşhis kapasitesi ve operasyonel hazırlığın derhal güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sağlık yetkilileri tarafından salgının başladığı günden bu yana vakalardaki hızlı artışla dikkat çeken 'sürekli bulaş' evresinde olmaya devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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