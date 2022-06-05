Komşularının cinsel ilişki sırasındaki çığlıklarından rahatsız olduğu kadın, çift cam zorunluluğuna isyan etti - Haberler

İngiltere'nin Harpenden kentinde ikamet eden Sophie isimli bekar kadın, zaman zaman evine davet ettiği erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye giriyordu. Fakat komşularının iddiasına göre Sophie, bu ilişki sırasında dışarıyı rahatsız edecek şekilde davranıyordu.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Komşuları, bir kaç kez durumla ilgili uyarıda bulundukları Sophie'nin aynı davranışa devam etmesi üzerine Harpenden Belediyesi'ne şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren belediye ekipleri, Sophie adlı kadın hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ÇİFT CAM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Belediye yetkilileri ise soruşturmanın sonunda Sophie'yi haksız bularak, evine çift cam taktırması zorunluluğu getirdi. Belediyenin verdiği cezaya uymak zorunda kalan Sophie, evine çift cam taktırdı.

KARARA İSYAN ETTİ

Fakat Sophie, kendisine verilen cezayı bir türlü kabul ettiremedi. Evinde yaşadıklarının kendisini ilgilendirdiğini dile getiren Sophie, komşularının kendisine haksızlık yaptığını savundu.