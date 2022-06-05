Komşularının cinsel ilişki sırasındaki çığlıklarından rahatsız olduğu kadın, çift cam zorunluluğuna isyan etti - Haberler

Komşularının cinsel ilişki sırasındaki çığlıklarından rahatsız olduğu kadın, çift cam zorunluluğuna isyan etti
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İngiltere'nin Harpenden kentinde yaşayan ve sekreter olarak görev yapan Sophie adlı kadına, evinde cinsel ilişkiye girdiği sırada çok ses yapması nedeniyle belediye tarafından soruşturma açıldı. Belediyenin zorunlu kılması nedeniyle evine çift cam taktıran Sophie, başına gelenlere isyan etti.
İngiltere'nin Harpenden kentinde ikamet eden Sophie isimli bekar kadın, zaman zaman evine davet ettiği erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye giriyordu. Fakat komşularının iddiasına göre Sophie, bu ilişki sırasında dışarıyı rahatsız edecek şekilde davranıyordu.
Komşuları, bir kaç kez durumla ilgili uyarıda bulundukları Sophie'nin aynı davranışa devam etmesi üzerine Harpenden Belediyesi'ne şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren belediye ekipleri, Sophie adlı kadın hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Belediye yetkilileri ise soruşturmanın sonunda Sophie'yi haksız bularak, evine çift cam taktırması zorunluluğu getirdi. Belediyenin verdiği cezaya uymak zorunda kalan Sophie, evine çift cam taktırdı.
Fakat Sophie, kendisine verilen cezayı bir türlü kabul ettiremedi. Evinde yaşadıklarının kendisini ilgilendirdiğini dile getiren Sophie, komşularının kendisine haksızlık yaptığını savundu.