Haberler

Ramazan'ın ilk günü! Türkiye'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı

Ramazan'ın ilk günü! Türkiye'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ramazan'ın ilk gününde yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti. Müebbet hapis cezası bulunan mahkumların cezaları 20 yıla indirilecek.

Cumhurbaşkanı Şara genel af kararnamesi yayınladı. Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.

BAZI SUÇLAR AFFA DAHİL EDİLDİ

Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.

SİLAHLARI 3 AY İÇİNDE TESLİM ZORUNLULUĞU

Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.

Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.

ÖZEL HÜKÜMLER YER ALIYOR

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor. Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.

İŞKENCE VE AĞIR NİTELİKLİ SUÇLAR AF KAPSAMI DIŞINDA

Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı. Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.

Kaynak: AA " / " + Erdem Aksoy -
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti

2'si kadın 3 kişi birden... Eve giren ekipler dehşetle karşılaştı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a hayran kalmış
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap

''19 bin km yol gideceksiniz, rotasyon olur mu?'' sorusuna bomba cevap
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden

1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşecek
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a hayran kalmış
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor