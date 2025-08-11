Kolombiyalı Senatör Miguel Uribe Turbay Hayatını Kaybetti
Kolombiya'da seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayan Senatör Miguel Uribe Turbay, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında vücuduna 6 kurşun isabet eden Uribe, 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösteriliyordu.
KOLOMBİYA'da seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayan Kolombiyalı senatör Miguel Uribe Turbay yaşamını yitirdi.
Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın (39) hayatını kaybettiği bildirildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtildi. Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurdu. Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalandı.