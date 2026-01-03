Haberler

Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta meydana gelen patlamalar tedirginlik yaratırken ilk remi açıklama Venezuela'nın komşusu Kolombiya'dan geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" dedi.

  • Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Karakas'ın saldırı altında olduğunu ve Venezuela'nın füzelerle bombalandığını belirtti.
  • Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından dumanlar görüldü.
  • Patlamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.

ABD- Venezuela gerilimi zirvedeyken, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından da dumanlar görüldü. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

ALÇAKTAN UÇAK UÇAKLAR BÜYÜK PANİK YARATTI

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD İDDİASI

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi. Saldırıların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI PETRO: KARAKAS ŞU ANDA SALDIRI ALTINDA

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Ohhhh ohhhh Venezuela düştü düşecek :))))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme154
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah cc kuvvet versin inşallah Allah cc

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDrej urfa:

ABD için din dil ırk kardeş dost farketmez işte göstergesi

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıds228dr8g5:

Dünya birleşerek ABD’ye bir ders vermeli yoksa bugün Venezuela yarın bir başka ülke

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Ya abd nin yaninda olursunuz Ya yok olursunuz mehmet recep karahanli....

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

