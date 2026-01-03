Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta meydana gelen patlamalar tedirginlik yaratırken ilk remi açıklama Venezuela'nın komşusu Kolombiya'dan geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" dedi.
- Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Karakas'ın saldırı altında olduğunu ve Venezuela'nın füzelerle bombalandığını belirtti.
- Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından dumanlar görüldü.
- Patlamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.
ABD- Venezuela gerilimi zirvedeyken, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından da dumanlar görüldü. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.
ALÇAKTAN UÇAK UÇAKLAR BÜYÜK PANİK YARATTI
Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
ABD İDDİASI
Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi. Saldırıların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi.
KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI PETRO: KARAKAS ŞU ANDA SALDIRI ALTINDA
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı." ifadelerini kullandı.