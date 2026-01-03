Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

ABD- Venezuela gerilimi zirvedeyken, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından da dumanlar görüldü. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

ALÇAKTAN UÇAK UÇAKLAR BÜYÜK PANİK YARATTI

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD İDDİASI

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi. Saldırıların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI PETRO: KARAKAS ŞU ANDA SALDIRI ALTINDA

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı." ifadelerini kullandı.