Haberler

Kolombiya'da Deprem Felaketi: Can Kaybı 287'ye Yükseldi

Kolombiya'da Deprem Felaketi: Can Kaybı 287'ye Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 287'ye yükseldi. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, depremde 3 bin 975 kişi yaralandı, 378 kişi ise kayıp. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Depremin etkilediği bölgelerde acil yardım ekipleri seferber edilmiş durumda.

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 287'ye yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yapılan açıklamada, depremde can kaybının 287'ye yükseldiği, 3 bin 975 kişinin yaralandığı ve 378 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı
Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

Ünlü ismin dünyası Kazakistan'da söndü!