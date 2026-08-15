Kolombiya'da Deprem Felaketi: Can Kaybı 287'ye Yükseldi
Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 287'ye yükseldi. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, depremde 3 bin 975 kişi yaralandı, 378 kişi ise kayıp. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Depremin etkilediği bölgelerde acil yardım ekipleri seferber edilmiş durumda.
KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 287'ye yükseldiği bildirildi.
Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yapılan açıklamada, depremde can kaybının 287'ye yükseldiği, 3 bin 975 kişinin yaralandığı ve 378 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı