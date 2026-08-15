Kolombiya'da Deprem Felaketi: Can Kaybı 287'ye Yükseldi

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 287'ye yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yapılan açıklamada, depremde can kaybının 287'ye yükseldiği, 3 bin 975 kişinin yaralandığı ve 378 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı