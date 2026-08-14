Kolombiya'da Deprem Felaketi: Can Kaybı 281'e Yükseldi

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yaptığı açıklamada, depremde can kaybının 281'e yükseldiğini, 3 bin 971 kişinin yaralandığını ve 379 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı