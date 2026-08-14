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Kolombiya'da Deprem Felaketi: Can Kaybı 281'e Yükseldi

Kolombiya'da Deprem Felaketi: Can Kaybı 281'e Yükseldi
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Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 281'e ulaştı. Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, afette 3 bin 971 kişinin yaralandığını ve 379 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yaptığı açıklamada, depremde can kaybının 281'e yükseldiğini, 3 bin 971 kişinin yaralandığını ve 379 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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