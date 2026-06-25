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Kolombiya'da sağcı Espriella cumhurbaşkanı seçildi

Kolombiya'da sağcı Espriella cumhurbaşkanı seçildi
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Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi, 21 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçimini önde tamamlayan sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti. Espriella, 12,9 milyon oyla rakibi Ivan Cepeda'yı (12,7 milyon oy) geçerek 7 Ağustos'ta görevi devralacak. Kamu harcamalarını küçültme, sağlık krizine acil müdahale ve topyekun barış politikasını sonlandırma vaatleriyle kampanya yürüten Espriella, ABD Başkanı Trump'ın da desteğini aldı.

KOLOMBİYA'da Ulusal Seçim Konseyi, 21 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini önde tamamlayan sağcı Abelardo de la Espriella'yı ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti.

Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi (CNE), oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abelardo de la Espriella'nın 2026-2030 dönemi için cumhurbaşkanı seçildiğini resmi olarak duyurdu. Sonuçların ilan edildiği törende konuşan CNE Başkanı Cristian Quiroz, sürecin şeffaflığına dikkat çekerek, "Her talep değerlendirildi, her şüphe giderildi, her oy sayıldı ve inceleme tamamlandığında seçimi ilan ettik" ifadelerini kullandı.

Resmi sonuçlara göre, Vatan Savunucuları (Defensores de la Patria) hareketinin adayı Espriella 12,9 milyon oy alırken, rakibi Tarihsel Pakt (Pacto Historico) adayı Ivan Cepeda 12,7 milyon oyda kaldı. Espriella görevi, mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun dört yıllık görev süresinin dolacağı 7 Ağustos'ta devralacak.

'Vatan İçin Kararlılık' sloganıyla kampanya yürüten Espriella, kamu harcamalarını ve devlet yapısını yaklaşık yüzde 40 oranında küçültme, sağlık krizini çözmek için acil eylem planı uygulama ve mevcut 'topyekun barış' politikasını sonlandırma vaatlerinde bulundu. Espriella, seçim sürecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteğini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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