Kolombiya'da çatışma: 50 ölü

KOLOMBİYA'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya basını, ülkenin Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kırsalında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından oluşan iki muhalif grup arasında çatışma çıktığını duyurdu. Çatışmada iki taraftan üst düzey kişiler dahil 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Orduya göre çatışmalar, FARC fraksiyonu EMC elebaşı 'Ivan Mordisco' lakaplı Nestor Gregorio Vera ile 'Calarca' lakaplı Alexander Diaz Mendoza'nın liderliğini yaptığı EMBF arasında yaşandı. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği kaydedildi.

