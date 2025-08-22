Kolombiya'da İHA Saldırısında Polis Helikopteri Düştü: 12 Ölü

Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir polis helikopteri düştü. Olayda 12 polis hayatını kaybederken, 3 polis yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında görev yapan bir polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda düştü. Yetkililer, helikopterin düşmesi sonucu 12 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin ise yaralandığını bildirdi.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı" dedi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
