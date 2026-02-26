Haberler

Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi

Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi Haber Videosunu İzle
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özet: Kolombiya'nın San Juan de Urabá bölgesinde çamur volkanı patladı, metan gazının tutuşmasıyla alevler ve çamur gökyüzünü turuncuya boyadı. Can kaybı yaşanmadı ancak bazı hayvanlar öldü ve su arıtma tesisi yakınında tahliye önlemi alındı.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı San Juan de Urabá'da 25 Şubat'ta meydana gelen çamur volkanı patlaması bölgede paniğe yol açtı. Patlama sırasında açığa çıkan metan gazının tutuşmasıyla birlikte alevler ve çamur metrelerce yükseldi.

Görgü tanıkları, gün batımına yakın saatlerde gerçekleşen olayda gökyüzünün turuncuya büründüğünü ve yoğun dumanın kilometrelerce uzaktan görülebildiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çamur ve alevlerin aynı anda yükseldiği anlar dikkat çekti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VAR

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Ancak patlama nedeniyle bazı hayvanların öldüğü bildirildi. Bölgeye yakın bir su arıtma tesisinin güvenlik amacıyla geçici olarak tahliye edildiği ve çevrede önlem alındığı belirtildi.

YER ALTINDAKİ GAZ BASINCI NEDEN OLUYOR

Yerel yönetim ve acil durum ekipleri bölgede inceleme başlatırken, uzmanlar çamur volkanlarının yer altındaki gaz basıncı nedeniyle zaman zaman bu tür patlamalara yol açabildiğini ifade etti. Özellikle metan gazının yanıcı özelliği nedeniyle alevli patlamaların görülebildiği kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki gaz çıkışlarının ve toprak hareketliliğinin izlenmeye devam edileceğini, riskli alanlara yaklaşılmaması konusunda vatandaşların uyarıldığını duyurdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti