Kolombiya'da askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü
Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, 110'dan fazla askeri personel ile kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştü. Kaza sonucunda 20 askerin kurtarıldığı bildirildi.
Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait 'FAC-10016' tescilli 'C-130H' Hercules tipi nakliye uçağı, ülkenin güneyindeki Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı. Uçakta 110'dan fazla askeri personelin bulunduğu ve 20 askerin kurtarıldığı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı