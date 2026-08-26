Haberler

Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı 331'e Yükseldi

Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı 331'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 331'e yükseldiğini açıkladı. Deprem ülke genelinde büyük yıkıma yol açtı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KOLOMBİYA'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 331'e yükseldi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 331'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı

Ehliyetsiz sürücü 5 yaşındaki minik kızı hayattan kopardı
Eskişehir'de arkadaş kavgası kanlı bitti: Cinayet bıçağı çöp konteynerinden çıktı

Eskişehir'de arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki güney koridoru kapatıldı
İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı

Kaplumbağayı ezerek öldüren kadını serbest bıraktılar!
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada

Bu görüntüler ilk kez çıktı! Tuğyan'ın halleri dikkat çekici
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın