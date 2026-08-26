Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı 331'e Yükseldi
Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 331'e yükseldiğini açıkladı. Deprem ülke genelinde büyük yıkıma yol açtı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KOLOMBİYA'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 331'e yükseldi.
Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 331'e yükseldiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı