Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 2026 cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi için başvuruda bulundu

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek seçimin iptali talebiyle yargıya başvurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Haziran'da sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek seçimin iptali talebiyle yargıya başvurduğunu duyurdu. Petro, seçiminin iptaline ilişkin başvuru belgesini paylaşarak, "İşte burada 2026 başkanlık seçimlerinin iptaline ilişkin başvuru yer alıyor. Metindeki hukuki ve teknik ifadeler, kamuoyunun daha kolay anlayabilmesi için hazırlanacak videolarla açıklanacak. Başvuru, sayıları 70 bini bulan ve kendilerini 'dijital tanıklar' olarak adlandıran bir grup tarafından sunuldu. Başvuruda, seçim sayım yazılımı tarafından internete yüklenen belgelerin meta verilerinde tespit edilen izler sayesinde, Kolombiyalı seçmenlerin oyları üzerinde algoritmik manipülasyon yapıldığının ortaya çıkarıldığı öne sürüldü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı