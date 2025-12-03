Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır
Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu ile mücadelesine dair eleştirilerine yanıt vererek, Kolombiya'nın egemenliğine yapılan saldırının savaş ilanı olduğunu ifade etti.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'nın yanında Kolombiya'yı da uyuşturucu üzerinden hedef almasına karşılık, "Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı oldukları yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizi davet ediyorum, her gün gerçekleştirdiğimiz 9 laboratuvar imhasına katılın, böylece kokainin ABD'ye ulaşmasını nasıl engellediğimizi görün. Ben hükümetim döneminde füze kullanmadan 18 bin 400 laboratuvar yok ettim. Gelin, size bir laboratuvarın her 40 dakikada nasıl imha edildiğini göstereyim" ifadelerini kullandı.

Petro, Trump'tan Kolombiya'nın egemenliğini 'tehdit' etmemesini isteyerek, "Çünkü Jaguar'ı uyandırırsınız. Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır. 200 yıllık diplomatik ilişkiye zarar vermeyin. Zaten hakkımda iftirada bulundunuz, bu yoldan devam etmeyin. ABD'lilerin tüketmemesi için binlerce ton kokainin durdurulmasına en çok yardım eden ülke Kolombiya'dır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
