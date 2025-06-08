Kolombiya Cumhurbaşkanı Adayı Miguel Uribe Turbay Silahlı Saldırıya Uğradı

KOLOMBİYA'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe Turbay, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, cumhurbaşkanı adayı Senatör Miguel Uribe Turbay, konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Başına ve dizine kurşunlar isabet eden Turbay'ın ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polisin, saldırının ardından olay yerinde silahıyla birlikte yakalanan 15 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turbay'a yapılan saldırıyı kınayarak "Hayata saygı gösterin, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya kendi çocuklarını öldürmemeli. Çünkü onlar da bizim çocuklarımızdır" ifadelerine yer verdi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez de Turbay'a suikast girişiminin sorumlularının yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 725 bin dolardan fazla ödül verileceğini duyurdu.