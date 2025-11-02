Haberler

Köln'de Merdan Yanardağ için Protesto

Güncelleme:
Almanya'nın Köln kentinde, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve kanala kayyum atanması protesto edildi. Etkinlikte, basına yönelik baskılara son verilmesi çağrısı yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)Almanya'nın Köln kentinde, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve kanala kayyum atanması protesto edildi. Gazetecilik faaliyetlerinin suç sayılamayacağı vurgulanan etkinlikte, "Yanardağ derhal serbest bırakılsın, basına yönelik baskılara son verilsin" çağrısı yapıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki tarihi Dom Kilisesi önünde, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve kanala kayyum atanması protesto edildi. TELE1 dostları ve dayanışma platformu tarafından düzenlenen etkinliğe; Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Başkanı Recai Aksu, CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, gazeteciler Tuncay Yıldırım, Mehmet Tanlı, Ahmet Yılmaz, Yol TV kurucusu Haydar Aygören ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Basın açıklaması, Filiz Esin ve Hıdır Kalay tarafından Türkçe ve Almanca okundu. Açıklamada, "Hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde, basın emekçilerinin yıllar boyunca büyük emeklerle var ettiği basın kuruluşlarına kayyum atanmasına asla seyirci kalınamaz" denildi.

Gazeteci Mehmet Tanlı, platform adına yaptığı açıklamada, "Gençliğinden bu yana demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde bedeller ödeyen, toplumda saygın bir yere sahip TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Almanya'dan TELE1 çalışanlarına ve Merdan Yanardağ'a dayanışma dolu selamlarımızı yolluyoruz. Yalnız değilsiniz, yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

ATGB Başkanı Recai Aksu da konuşmasında, "Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir. Türkiye'deki gazeteciler yalnız değildir. TELE1'in ve bağımsız medyanın yayınlarından rahatsız olan iktidar, baskı ve sansür girişimlerini derinleştiriyor. Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasıyla bu baskıcı anlayış açıkça görülüyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olacağını söylüyorlar; kanallara çökerek, gazetecileri hapse atarak mı AB'ye gireceksiniz?" diye konuştu.

Etkinlikte, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker ve Yol TV kurucusu Haydar Aygören de birer konuşma yaparak Yanardağ'a destek mesajlarını iletti.

Kaynak: ANKA / Dünya
