Koğuşta cinsel organıyla oynayan çıplak mahkum, gardiyanın kestiği cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Dünya Haberleri
Rusya'daki bir hapishanede çıplak şekilde cinsel organıyla oynayan bir adama gardiyan ilginç şekilde müdahale etti. Gardiyan, elindeki lastik sapanla mahkumu defalarca hedef alırken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Rusya'daki bir hapishanede kaydedildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada olay oldu. Koğuşta çıplak şekilde cinsel organıyla oynayan mahkumu gören gardiyan hemen harekete geçti.
LASTİK SAPANLA MAHKUMU HEDEF ALDI
Rahatsız edici davranışlar sergileyen mahkuma gardiyan ilginç bir ceza kesti. Gardiyan, elindeki lastik sapanla mahkumu defalarca hedef aldı.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Gardiyan daha sonra oradan uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada defalarca tıklandı.