Koğuşta cinsel organıyla oynayan çıplak mahkum, gardiyanın kestiği cezayı ömrü boyunca unutamayacak

Rusya'daki bir hapishanede çıplak şekilde cinsel organıyla oynayan bir adama gardiyan ilginç şekilde müdahale etti. Gardiyan, elindeki lastik sapanla mahkumu defalarca hedef alırken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.