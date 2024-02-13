Kocası tarafından öldüğü söylenen kadın, yakılmadan bir kaç dakika önce uyandı

Kocası tarafından öldüğü açıklanan 52 yaşındaki Hintli kadın, cesedi yakılmadan bir kaç dakika önce hareket edince ölmediği fark edildi.

Hindistan'nın Berhampur eyaletinde 52 yaşındaki Bujji Aamma isimli kadın, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Vücudunun yarısının yanan kadın, tedavisinden sonra taburcu edildi.

Evine dönen kadının durumu ciddi olmasına rağmen, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için tedavi için tekrar hastaneye götürülemedi. Durumu kötüleşenBujji, gözlerini kapattıktan sonra bir daha gözlerini açamayınca kocası öldüğünü düşünerek kendisini cenaze yakma evine götürdü.

Yakma görevlisi, Bujji'yi yakmak üzereyken Bujji, bir anda hareket etmeye başlayıp gözlerini açtı. Büyük şok yaşayan aile üyeleri, Bujji'yi eve geri götürdü. Bujj'nin tedavisine evinde mi yoksa hastanede mi devam edildiği hakkında açıklama yapılmadı.