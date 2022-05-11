"Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi - Haberler

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"Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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'Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz' diyen kadın yardım istedi

30 yıllık evli bir kadın, kocasıyla 10 yıldan bu yana cinsel hayatları olmadığını belirterek ilişki yazarı Coleen Nolan'dan yardım istedi. Nolan'ın kadına cevabı, "Benim tavsiyem pes etmemeniz yönünde. Ortaklaşa şekilde bu sorunu çözebilirsiniz" oldu.

İlişki yazarı Coleen Nolan'a her gün birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Son olarak 30 yıllık evli bir kadın, yaklaşık 10 yıldan bu yana kocasıyla hiçbir şekilde cinsel hayatları olmadığını belirterek Nolan'dan yardım istedi.

"HER GECE BERABER UYUYORUZ AMA KARDEŞ GİBİYİZ"

Kadın, kocasıyla her gün aynı yatakta uyuduklarını ancak uzun zamandan bu yana kardeş gibi olduklarını ifade etti. Kadın, eşini hala sevdiğini ve bu soruna çözüm bulmak istediğini dile getirdi.

"TAVSİYEM, PES ETMEMENİZ YÖNÜNDE"

Coleen Nolan ise okuyucusuna konuyla ilgili tavsiye verdi. Nolan, "Evet zor bir durum. Ancak eşinle konuşmalısın, daha sonrasında bu sorunu birlikte aşmak için çözüm üretebilirsiniz" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Evlilik, Dünya, Haberler

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