Koca ülke gizemli seri katil yüzünden panikte, 4 cesedi çırılçıplak soyup not bıraktı: Yakında benden daha fazla haber alacaksınız

Kartel savaşlarıyla ünlü Meksika'da gizemli seri katil paniği yaşanıyor. Ekipler cuma sabah saatlerinde çırılçıplak soyulmuş 4 ceset buldu. Cesetlerin yanındaki notta yazan, "Yakında benden daha fazla haber alacaksınız. Büyük D" şeklindeki cümle ise tüyler ürpertti. Olayın kartel bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bölge halkına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kartel savaşları nedeniyle her ay yüzlerce ölüm haberi gelen Meksika'da bu sefer de seri katil paniği yaşanıyor. Meksika polisi geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Iguala-Teloloapan karayolunun kenarına dizili halde 4 ceset buldu. Cesetlerden 3'ünün erkek, 1'inin de kadın olduğu tespit edilirken, hepsinin çıplak olduğu belirlendi.

ÜZERİNE NOT BIRAKMIŞ

Ekipler, cesetlerin planlı bir şekilde yerleştirildiğini ve hepsinin parçalandığını ifade ederken, cesetlerin yanında bir de not bulunduğu aktarıldı. Notta yazanlar ise duyanların tüylerini ürpertti. Seri bir katilin olduğuna işaret eden notta, "Hepimizin yerini tespit ettim. Yakında benden daha fazla haber alacaksınız. Büyük D." ifadeleri yer aldı.

KARTEL SAVAŞI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Emniyet güçlerinin cinayetlerle ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenilirken, olayın bir kartel savaşı mı yoksa başka bir asayiş olayı mı olduğu henüz belli değil. Ancak yine de bölge halkına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.