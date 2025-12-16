KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı

Hollanda Karayipleri'ne gitmek üzere havalanan KLM Havayolları'na ait Airbus A330 tipi uçakta, beklenmedik bir kaçak yolcu paniğe neden oldu. Amsterdam'dan Aruba ve Bonaire'ye giden uçakta bir farenin fark edilmesi, sefer planlarını altüst etti. Uçuş, yolcuların güvenliği için Aruba'da durduruldu ve uçak hizmet dışı bırakıldı.

BİRDENBİRE ORTAYA ÇIKTI

RTL'nin ilk olarak duyurduğu olaya göre, uçağın kabininde perde rayları üzerinde tırmanan bir fare tespit edildi. Görüntüler hem yolcular hem de mürettebat arasında endişeye yol açarken, pilot farenin okyanus üzerindeyken fark edilmesi nedeniyle Aruba'ya uçuşu sürdürme kararı aldı.

UÇAK HİZMET DIŞI BIRAKILDI

Uçağın Aruba'ya inişinin ardından, havayolu şirketi Bonaire ve Amsterdam'a yapılması planlanan sonraki uçuşları iptal etti. Airbus A330 tipi uçak, kapsamlı temizlik ve fareyi yakalama çalışmaları kapsamında hizmet dışı bırakıldı. Bu nedenle yaklaşık 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı.

36 SAATTE YAKANABİLDİ

Telegraaf gazetesinin haberine göre, farenin ilk görülmesinin ardından yakalanması 36 saatten fazla sürdü. Farenin uçağa nasıl girdiği ise henüz netlik kazanmadı.

YOLCULARA KONAKLAMA VE TAZMİNAT HAKKI

KLM yetkilileri, mağdur olan yolcuların hızla yeniden yönlendirildiğini ve Aruba'da konaklama imkânı sağlandığını açıkladı. Etkilenen yolcuların, Avrupa Birliği havacılık düzenlemeleri kapsamında tazminat talep edebileceği belirtildi.

BU İLK VAKA DA DEĞİL

Uzmanlar, kemirgenlerin yalnızca hijyen riski oluşturmadığını, aynı zamanda uçak kablolarını kemirerek ciddi arızalara ve yangınlara yol açabileceğini belirtiyor.

Benzer bir olay 2024 yılında ABD'de yaşanmış, Dallas–Los Angeles seferini yapan Spirit Airlines uçağında yolcular baş üstü bagaj bölmesinde koşan fare benzeri bir hayvan gördüklerini söyleyerek panik yaşamıştı.