Haberler

KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı

KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı Haber Videosunu İzle
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda Karayipleri'ne gitmek üzere havalanan KLM Havayolları'na ait Airbus A330 tipi uçakta, bir farenin fark edilmesi sefer planlarını altüst etti. Uçuş, yolcuların güvenliği için Aruba'da durduruldu ve uçak hizmet dışı bırakıldı. Bu olay nedeniyle yaklaşık 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı. Farenin yakalanması 36 saatten fazla sürdü.

  • KLM Havayolları'na ait Amsterdam'dan Aruba ve Bonaire'ye giden Airbus A330 tipi uçakta bir fare tespit edildi.
  • Uçak Aruba'da durduruldu, hizmet dışı bırakıldı ve yaklaşık 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı.
  • Farenin yakalanması 36 saatten fazla sürdü ve yolculara Aruba'da konaklama imkânı sağlandı.

Hollanda Karayipleri'ne gitmek üzere havalanan KLM Havayolları'na ait Airbus A330 tipi uçakta, beklenmedik bir kaçak yolcu paniğe neden oldu. Amsterdam'dan Aruba ve Bonaire'ye giden uçakta bir farenin fark edilmesi, sefer planlarını altüst etti. Uçuş, yolcuların güvenliği için Aruba'da durduruldu ve uçak hizmet dışı bırakıldı.

BİRDENBİRE ORTAYA ÇIKTI

RTL'nin ilk olarak duyurduğu olaya göre, uçağın kabininde perde rayları üzerinde tırmanan bir fare tespit edildi. Görüntüler hem yolcular hem de mürettebat arasında endişeye yol açarken, pilot farenin okyanus üzerindeyken fark edilmesi nedeniyle Aruba'ya uçuşu sürdürme kararı aldı.

UÇAK HİZMET DIŞI BIRAKILDI

Uçağın Aruba'ya inişinin ardından, havayolu şirketi Bonaire ve Amsterdam'a yapılması planlanan sonraki uçuşları iptal etti. Airbus A330 tipi uçak, kapsamlı temizlik ve fareyi yakalama çalışmaları kapsamında hizmet dışı bırakıldı. Bu nedenle yaklaşık 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı.

36 SAATTE YAKANABİLDİ

Telegraaf gazetesinin haberine göre, farenin ilk görülmesinin ardından yakalanması 36 saatten fazla sürdü. Farenin uçağa nasıl girdiği ise henüz netlik kazanmadı.

YOLCULARA KONAKLAMA VE TAZMİNAT HAKKI

KLM yetkilileri, mağdur olan yolcuların hızla yeniden yönlendirildiğini ve Aruba'da konaklama imkânı sağlandığını açıkladı. Etkilenen yolcuların, Avrupa Birliği havacılık düzenlemeleri kapsamında tazminat talep edebileceği belirtildi.

BU İLK VAKA DA DEĞİL

Uzmanlar, kemirgenlerin yalnızca hijyen riski oluşturmadığını, aynı zamanda uçak kablolarını kemirerek ciddi arızalara ve yangınlara yol açabileceğini belirtiyor.

Benzer bir olay 2024 yılında ABD'de yaşanmış, Dallas–Los Angeles seferini yapan Spirit Airlines uçağında yolcular baş üstü bagaj bölmesinde koşan fare benzeri bir hayvan gördüklerini söyleyerek panik yaşamıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Son anda fark etmese öldürebilirdi
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Son anda fark etmese öldürebilirdi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title