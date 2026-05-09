Kıbrıs liderleri BM himayesinde görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler himayesinde bir araya geldi. Toplantıda iş birliği artırma konusunda ortak adımlar atıldığı bildirildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ara bölgede görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ara bölgede bulunan resmi konutunda bir araya geldi. İki liderin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Ada'daki iş birliğini artırmaya yönelik konular ele alındı.

Görüşmenin ardından tarafların dört temel konuda ortak adım atma kararı aldığı bildirildi. Sağlanan uzlaşı kapsamında; sivil toplum kuruluşlarının sürece daha aktif katılımını destekleyecek bir danışma mekanizmasının oluşturulması, Ada genelindeki dini ayinler için altı aylık bir plan hazırlanması, şap hastalığıyla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi ve coğrafi işaretli ürünler konusunda yeni bir alt komite kurulması kararlaştırıldı.

BM tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, liderler arasındaki buluşmanın olumlu ve verimli geçtiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Erhürman ve Hristodulidis'in yakın zamanda yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
