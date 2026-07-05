Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde saldırıya uğrayan KKTC vatandaşı ağır yaralandı

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde saldırıya uğrayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ağır yaralandı.

Ayia Napa'da sabahın erken saatlerinde bir grubun saldırısına uğrayan 47 yaşındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ağır yaralandı. Rum Lefkoşa Genel Hastanesi'ne kaldırılan KKTC vatandaşının yapılan kontrollerinde beyin kanaması ve kafatası tabanı kırığı tespit edildiği ve entübe edildiği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman açıklamasında, olayın haber alınmasının ardından Cumhurbaşkanlığı ve iki toplumlu teknik komitenin Kıbrıslı Türk üyesinin, hem yaralının ailesiyle hem de ilgililerle temas kurduğunu, Polis Genel Müdürlüğü'nün de harekete geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman, "Hem yaralı yurttaşımızın durumunu hem de olayla ilgili hukuki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı