KKTC Başbakanı Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'in açıklamalarını kınadı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarını kınayarak, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına güvenlik sağlayan ve 52 yıldır barışı koruyan tek güç olduğunu belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Türkiye, Kıbrıs Türk halkına güvenlik sağlayan, adada barışı tesis eden ve 52 yıldır bu barış ortamını koruyan yegane güçtür" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Yunanistan Parlamentosu'nda Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına güvenlik sağlayan, adada barışı tesis eden ve 52 yıldır bu barış ortamını koruyan yegane güç olduğunu söyledi. Üstel, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in Yunanistan Meclisi'nde Türkiye'ye yönelik yaptığı hadsiz, skandal ve provokatif açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Hristodulidis şunu çok net anlamalıdır. Türkiye, Kıbrıs'ta asla savaş suçu işlememiştir. Kıbrıs'ta soykırıma uğrayan Kıbrıs Türk halkıydı. Halkımızı toplu mezarlara gömen, köylerimizi yakan, sivilleri katleden, darbe yapan zihniyet ise Rum-Yunan faşizmiydi. Türkiye, 1974 Barış Harekatı ile adadaki insanlık dışı saldırıları, akan kanı ve gözyaşını durdurmuş, Kıbrıs Türk halkını yok oluştan kurtarmıştır. Bugün Kıbrıs'ta huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunun temelinde 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Harekatı vardır. Üstelik bu harekat yalnızca Kıbrıs Türklerine değil, Rum halkına da huzur ve güven ortamı sağlamıştır. Rum liderliği şunu unutmamalıdır ki; Bugün Kıbrıs'ta kendileri de Barış ve huzur içinde yaşıyorsa, bunu sağlayan 1974 Barış harekatı ile adaya gelen barış ortamıdır. Unutulan ya da unutturulmaya çalışılan gerçek budur" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye ile tarihten, gönülden ve kardeşlik hukukundan gelen bağı olduğunu belirten Üstel, "Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmaya ve hiçbir geleceğe onay vermeyecektir. Egemen eşitliğinden, garantilerden, devletinden ve ana vatan Türkiye ile olan tarihi bağlarından asla vazgeçmeyecektir. Hristodulidis ve temsil ettiği zihniyet, ancak bu gerçekleri kabul ettiği takdirde Kıbrıs'ta kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşının yolu açılabilir. Aksi takdirde atılan her provokatif adım karşılıksız kalmayacak, söylenen her söz cevabını bulacaktır. Hiç kimsenin, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile tarihten, gönülden ve kardeşlik hukukundan gelen bağını koparmaya gücü yetmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
