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Kızının cinsel ilişki görüntüsünün internette gezdiğini gören baba, videodaki genci öldürdü

Dünya Haberleri

Kızının cinsel ilişki görüntüsünün internette gezdiğini gören baba, videodaki genci öldürdü

Malezya'da 43 yaşında bir adam, 16 yaşındaki kız ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya alan ve videoyu internet üzerinden paylaşan 18 yaşındaki genci, yanında götürdüğü bir arkadaşıyla birlikte öldürdü.

Sarawak şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Phang Di Ran isimli genç, 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya kaydetti. Genç daha sonra bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından videoyu görenlerden biri de kızın babası oldu. Videodaki genci bulmak için düğmeye basan baba, yanına bir arkadaşını da aldıktan sonra videodaki genci tespit etti.

Öfkeli baba ve yanındaki arkadaşı, Phang Di Ran isimli genci çırılçıplak şekilde soyduktan sonra öldüresiye dövdü. Öfkeli baba bununla da yetinmedi, genci hastane yerine polis karakoluna götürerek yaşanan olayı anlattı. Gencin anne ve babası da olayı duyunca polis karakoluna gitti.

Oğullarının konuşamadığını gören anne ve baba, çocuğu hemen hastaneye götürdü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Phang Di Ran isimli genç kurtarılamadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Melih Kılaç:

Bu milleti anlamak hakikaten zor ya deddiğimde yalnış varmış gibi 50 kişi beğenmiyo tuhaf

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Yunus Aydin:

kızın suçu yok mu ?belki kız attı internete videoyu ?

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Melih Kılaç:

önce kızını yetiştir kızını edebi ahlakı öğret sonra sarkıntılık yaparsa on mislini yaparsın karşı tarafa

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500
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