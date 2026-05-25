Türk Kızılay, Gazze'deki Çocuklara Bayramlık Kıyafet Dağıttı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı öncesinde Gazze'de bin 544 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı. Ekipler, çocuklarla oyun ve etkinlikler düzenleyerek bayram coşkusunu paylaştı. Ayrıca günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı kesintisiz sürüyor.

TÜRK Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gazze'de çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırdı. Bayramlık dağıtımının ardından çocuklarla bir araya gelen Kızılay ekipleri, oyun ve etkinliklerle çocuklarla ilgilendi. Gazze'de sıcak yemek dağıtımlarının da kesintisiz sürdürüyor.

Türk Kızılay, Gazze'de süren insani krizin gölgesinde yaklaşan Kurban Bayramı'nı sevince dönüştürmek için harekete geçerek bayramlık kıyafet dağıtımı kapsamında bin 544 çocuğa yeni kıyafet ulaştırdı. Ekipler, çocukları tek tek mağazada karşılayarak kendi seçtikleri kıyafetleri almalarını sağladı. Çocuklar, kendilerine sunulan bayramlık kıyafetlerle umut dolu bir gün yaşadı.

Türk Kızılay, bayramlık dağıtımının ardından 'Neşeli Çocuklar' projesi kapsamında yürüttüğü psikososyal destek faaliyetlerini sürdürdü. Çocuklarla bir araya gelen Kızılay ekipleri, oyunlar oynayarak, ikramlıklar dağıtarak ve farklı etkinlikler düzenleyerek çocukların bayram coşkusunu paylaştı.

Öte yandan Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını da kesintisiz olarak sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
