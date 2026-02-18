Haberler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Haber Videosunu İzle
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Hindistan'da Mohammad Shakeel isimli bir şahıs, Chhatarpur kentinde birden fazla 10 yaşındaki Hindu kız çocuğunu istismar etti. Skandal sonrası ayaklanan halk, genç adamı bir otelde saklanırken yakaladı ve yarı çıplak halde sokakta dolaştırdı.

  • Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Chhatarpur kentinde Mohammad Shakeel isimli bir kişinin birden fazla 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddia edildi.
  • Şüpheli, kalabalık tarafından otelde yakalandıktan sonra yarı çıplak halde sokakta dolaştırıldı.
  • Yetkililer, istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı ve şüpheliye yönelik sokak müdahalesini inceleme konusu yaptı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Chhatarpur kentinde Mohammad Shakeel isimli bir kişinin birden fazla 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiası kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Olayın duyulmasının ardından bölgede gerginlik yükseldi.

OTELE GİZLENDİ AMA...

İddiaya göre şüpheli, tepkiler üzerine bir otele sığındı. Ancak kısa süre sonra toplanan kalabalık tarafından otelde yakalandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şahsın yarı çıplak halde sokakta dolaştırıldığı görüldü.

LİNÇ GİRİŞİMİ DE SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, şüpheliyi kalabalığın elinden alarak karakola götürdü. Yetkililer, istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve adli sürecin sürdüğünü açıkladı. Şüpheliye yönelik sokak müdahalesi de inceleme konusu oldu.

Yaşananlar, Hindistan'da çocuklara yönelik suçlar ve kalabalıkların adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

