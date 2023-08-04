Kız arkadaşı ile gittiği kafede hesap yüzünden tartışma çıkaran bir adam kafenin güvenlik görevlilerinin tecavüzüne uğradı

Doğu Delhi'de 26 yaşındaki bir adam, kız arkadaşı ile gittiği kafeterya çalışanları ile kavga etti. Adamı ıssız bir alana götüren kafeteryanın güvenlik görevlileri, adama cinsel tacizde bulunup darp etti.

Doğu Delhi'de bulunan bir kafeteryanın dışında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki bir adam, kafeteryanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği, cinsel saldırıya uğradığı ve soyulduğu iddia etti. Polis, olayın temel nedeninin yiyecek faturası üzerine çıkan anlaşmazlık olduğunu ve bu nedenle çıkan kavganın sonucunda şüphelilerin mağduru izole bir alana götürerek cinsel saldırıda bulunduklarını ve olayı kaydettiklerini belirtti.

Olayın yaşandığı tarihten itibaren, Delhi Polisi, Hedgewar hastanesinden yaralı bir adamın getirildiğine dair bir ihbar aldı ve mağdurun ifade verecek durumda olmadığını tespit etti. Mağdur, şirket hediye sektöründe çalışan bir kişi olup olay gününde bir flört uygulamasında tanıştığı bir kadınla buluştuğunu ifade ediyor.

İkilinin buluşma noktası olan bir metro istasyonunda buluştuktan sonra, kadın kafeteryaya gitmeyi teklif etti ve mağdur kabul etti. Ancak yiyecek faturası geldiğinde, mağdur faturada bir hata olduğunu düşündü ve bu nedenle kafeteryada bir kavga başladı. Kafeterya yönetimi, durumu çözmek için korumaları çağırdı ve bu korumalar mağdura saldırdı.

Sonrasında, mağdurun ifadesine göre, şüpheliler tarafından izole bir alana götürülerek cinsel saldırıya uğradı ve olay sırasında şüpheliler tarafından cinsel saldırı video kayda alındı. Mağdur, şüphelilerin kendisini şantajla tehdit ettiğini ve olayı kimseye anlatmamasını söylediklerini belirtti.

Daha da kötüsü, şüpheliler mağdurun arabasının anahtarlarını, cep telefonunu ve 8,000 Rs değerinde nakit parasını alarak kendisini bir kolej önüne attı.

Polis, kafe sahibi dahil olmak üzere üç kişiyi tutukladı.Olayla ilgili adli bir soruşturma devam ediyor.