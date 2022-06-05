Kıyamet hazırlıklarına resmen başlandı! Kimseye söylemiyorlar ama korkulan gerçek bu - Haberler

Kıyamet hazırlıklarına resmen başlandı! Kimseye söylemiyorlar ama korkulan gerçek bu
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Dünya genelindeki bilim insanları, olası bir küresel felakete karşı kolları sıvadı. İki bilim insanı tarafından tarafından yapılan çalışmada, olası bir felakette sığınakların nerelere kurulması gerektiğine ilişkin detaylara yer verildi. Bilim insanları, küresel bir felakette uzaya kaçmak yerine dünyada sığınak kurulması görüşünü savunuyor.
Dünyada son dönemde baş gösteren salgın hastalıklar ve küresel gıda krizi, insanları korkutmaya devam ediyor. Her ne kadar çok sık dillendirilmese de bilimcamiası olası bir küresel felakete karşı hazırlıklarını hızlandırdı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre iki bilim insanı, yayımladıkları yeni makalede insanların küresel felaketler karşısında nasıl hayatta kalabileceğini irdeledi.
Kovid-19 salgınının örneklendiği makalede küresel felaketler karşısında inşa edilecek güvenli sığınakların izole veya egzotik yerlerde olması gerekmediği sonucuna varıldı.
Ölümcül bir pandemi veya başka bir küresel felaket söz konusu olduğunda insanlığı kurtarmak için ortaya atılan öneriler genellikle izole bölgelerde sığınak inşa edilmesini öngörüyor.
Hem araştırmalarda hem de bilimkurguda bu tür sığınaklar yeraltında, su altında, uzayda veya uzak bir adada tasvir ediliyor.