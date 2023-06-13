Kırıkkale'den Kutsal Topraklara Hacı Adayları Yolcu Edildi

Kutsal topraklara gidecek 78 hacı adayı dulalar eşliğinde yolcu edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'den kutsal topraklara gidecek 78 hacı adayı dulalar eşliğinde yolcu edildi.

Kırıkkale'den kutsal topraklara gidecek hacı adayları için İl Müftülüğü tarafından Nur Camii'nde program düzenlendi. 78 hacı adayının ve yakınlarının katıldığı programda okunan ilahilerin ardından dua edildi. Duygusal anlar yaşayan hacı adayları, yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar eden İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Hacı adayları ikindi namazının ardından otobüslerle Ankara'daki havalimanına ulaşmak için yola çıktı.

14 senedir beklediğini ifade eden 71 yaşındaki hacı adayı, "Allah cümlesine nasip etsin. Tarif edilemeyen bir duygu çok heyecanlıyız. İnşallah yarın peygamber efendimizin ravzasında sabah namazımızı kılarız" diye konuştu.

68 yaşındaki Yosma Yarar ise "Çok mutluyum orada dua edeceğiz Türkiye için milletimiz için. Herkese kısmet etsin cenabı Allah" dedi.