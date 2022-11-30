Kimseye aldırmadan yoluna devam etti! Güvenlik önlemlerine isyan eden adam çırılçıplak soyundu

Havalimanında güvenlik önlemlerine isyan eden bir adam yaptığıyla pes dedirtti. Kıyafetlerini bir anda çıkaran adam, X-ray cihazından çırılçıplak geçti. İlginç olayda şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.