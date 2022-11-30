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Kimseye aldırmadan yoluna devam etti! Güvenlik önlemlerine isyan eden adam çırılçıplak soyundu

Dünya Haberleri

Havalimanında güvenlik önlemlerine isyan eden bir adam yaptığıyla pes dedirtti. Kıyafetlerini bir anda çıkaran adam, X-ray cihazından çırılçıplak geçti. İlginç olayda şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Havalimanlarında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi eklendi. Yurt dışında havalimanına girerken çeşitli güvenlik önlemlerinden geçen yolcu, duruma sinirlenince tepkisini ilginç bir şekilde ortaya koydu.

Kimseye aldırmadan yoluna devam etti! Güvenlik önlemlerine isyan eden adam çırılçıplak soyundu

Güvenlik karşısında tüm kıyafetlerini çıkaran yolcu, X-ray cihazından çırılçıplak şekilde geçti.

Kimseye aldırmadan yoluna devam etti! Güvenlik önlemlerine isyan eden adam çırılçıplak soyundu

Kendisine bakan insanlara ve güvenlik görevlilerine aldırış etmeyen yolcu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna çıplak şekilde devam etti. O anlar havalimanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimseye aldırmadan yoluna devam etti! Güvenlik önlemlerine isyan eden adam çırılçıplak soyundu

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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