Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Jordan James Parke, hayatını kaybetti. Kim Kardashian'a benzemek için geçirdiği çok sayıda estetik operasyonla tanınan ve "Dudak Kralı" (Lip King) lakabıyla bilinen Parke'nin ölümüyle ilgili iki kişi "adam öldürme" şüphesiyle tutuklandı.

LONDRA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

34 yaşındaki Parke, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir rezidansta bilinçsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Parke'nin ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceğini açıkladı.

ESTETİK İŞLEM İDDİASI

The People'ın haberine göre, Parke'nin ölümünden önce bir estetik işlem geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında 43 yaşındaki bir erkek ile 52 yaşındaki bir kadın "adam öldürme" (manslaughter) şüphesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

"BOTCHED" PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Parke, estetik operasyonlara olan ilgisiyle kamuoyunun dikkatini çekmiş, özellikle dudak dolguları ve yüz işlemleriyle gündeme gelmişti. Daha önce estetik müdahaleleri konu alan reality şov Botched ile de adından söz ettirmişti.

Sosyal medya paylaşımlarında Kim Kardashian'a benzemek için çok sayıda işlem yaptırdığını açıkça dile getiren Parke, geçirdiği operasyonlar için yüksek meblağlar harcadığını belirtmişti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yetkililer, Parke'nin ölümüne ilişkin adli tıp incelemelerinin sürdüğünü ve olayın estetik müdahaleyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.