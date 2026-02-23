Haberler

Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Güncelleme:
Reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Jordan James Parke, hayatını kaybetti. Kim Kardashian'a benzemek için geçirdiği çok sayıda estetik operasyonla tanınan ve "Dudak Kralı" lakabıyla bilinen Parke'nin ölümüyle ilgili iki kişi "adam öldürme" şüphesiyle tutuklandı. Parke'nin ölümünden önce bir estetik işlem geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

  • Jordan James Parke, Kim Kardashian'a benzemek için estetik operasyonlar geçiren bir sosyal medya fenomeni, Londra'da öldü.
  • Parke'nin ölümüyle ilgili 43 yaşında bir erkek ve 52 yaşında bir kadın 'adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı.
  • Parke'nin ölümünün estetik işlemle bağlantılı olup olmadığı ve kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Jordan James Parke, hayatını kaybetti. Kim Kardashian'a benzemek için geçirdiği çok sayıda estetik operasyonla tanınan ve "Dudak Kralı" (Lip King) lakabıyla bilinen Parke'nin ölümüyle ilgili iki kişi "adam öldürme" şüphesiyle tutuklandı.

LONDRA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

34 yaşındaki Parke, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir rezidansta bilinçsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Parke'nin ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceğini açıkladı.

ESTETİK İŞLEM İDDİASI

The People'ın haberine göre, Parke'nin ölümünden önce bir estetik işlem geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında 43 yaşındaki bir erkek ile 52 yaşındaki bir kadın "adam öldürme" (manslaughter) şüphesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

"BOTCHED" PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Parke, estetik operasyonlara olan ilgisiyle kamuoyunun dikkatini çekmiş, özellikle dudak dolguları ve yüz işlemleriyle gündeme gelmişti. Daha önce estetik müdahaleleri konu alan reality şov Botched ile de adından söz ettirmişti.

Sosyal medya paylaşımlarında Kim Kardashian'a benzemek için çok sayıda işlem yaptırdığını açıkça dile getiren Parke, geçirdiği operasyonlar için yüksek meblağlar harcadığını belirtmişti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yetkililer, Parke'nin ölümüne ilişkin adli tıp incelemelerinin sürdüğünü ve olayın estetik müdahaleyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

Elif Yeşil
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Ya şu habere bak bu site bitik gerçekten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

