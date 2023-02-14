Kim Jong-un'dan kızıyla aynı ismi taşıyanlara 'Adınızı acilen değiştiren' talimatı

Son dönemde aldığı kararlarla dünyayı şaşkına çeviren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiği son emir ise ülkedekilere adeta "pes" dedirtti. 10 yaşındaki kızı Ju-ae ile aynı adı taşıyanları yanına çağıran Kim Jong-un'un, bu kişilerden de isimlerini birkaç hafta içinde değiştirmelerini istedi.

Asya basınının "Radio Free Asia"ya dayandırdığı haberlere göre, yetkililer, ülkenin lideri Kim Jong-un'un 10 yaşındaki kızı Ju-ae ile aynı adı taşıyanları çağırdı. Yetkililer, bu kişilere adlarını değiştirmeleri talimatı verdi. Ülkede, adı Ju-ae olanların araştırıldığı ve bu kişilerden de adlarını değiştirmelerinin isteneceği belirtildi.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE İSİMLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN"

Kuzey Kore'nin Güney Pyongan bölgesinde de yerel yetkililere, adı Ju-ae olan kadınların birkaç hafta içinde isimlerini değiştirmelerine yönelik emir verildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR TALEP GELMİŞTİ

Ülkede daha önce de liderin adı olan Jong-un ile liderin eşinin adı olan Sol-ju ile aynı isimlere sahip olanların adlarının değiştirilmesi istenmişti.

İLK DEFA KIZI İLE KAMERALARIN KARŞISINA ÇIKTI

Kim Jong-un, Kasım 2022'nin sonunda kıtalar arası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıkmıştı. Kim, 8 Şubat'taki kışla ziyaretine ve 9 Şubat'taki askeri törene halefi olduğu iddia edilen kızı Kim Ju-ae ile katılmıştı.