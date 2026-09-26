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Kikwit-Kinşasa hattındaki uçak Kenge'de yerleşime düştü, 2'si korgeneral 17 kişi öldü

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Kikwit-Kinşasa hattındaki uçak Kenge'de yerleşime düştü, 2'si korgeneral 17 kişi öldü
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KDC'de Kikwit'ten Kinşasa'ya giden küçük yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Kenge'de yerleşim alanına düştü, 17 kişi öldü. Ordu, resmi görevle seyahat eden iki korgeneralin de kazada öldüğünü doğruladı; Cumhurbaşkanı Tshisekedi soruşturma talimatı verdi.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde küçük bir yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle yerleşim alanına düşmesi sonucu 2'si korgeneral 17 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneybatısındaki Kikwit kentinden başkent Kinşasa'ya gitmek üzere havalanan küçük yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Kwango eyaletine bağlı Kenge bölgesinde acil iniş yapmaya çalıştı. Bölgede iniş pisti bulunmaması nedeniyle yerleşim alanındaki bir arsa üzerine düşen uçak, yere çarptıktan sonra alev aldı.

Kwango Eyalet Vali Yardımcısı Remy Saki Bokinda, uçağın enkazındaki yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde can kaybının arttığını bildirdi. İlk belirlemelere göre açıklanan can kaybı sayısının güncellendiğini belirten Bokinda, "16 yetişkinin cesedi ile bir bebeğin cesedine ulaştık ve toplam ölü sayısı 17'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

KDC ordusundan yapılan açıklamada, resmi görevle seyahat eden iki üst düzey komutanın da kazada hayatını kaybettiği doğrulandı. Yaşamını yitiren generallerin Yüksek Askeri Mahkeme Başkanı Korgeneral Joseph Mutombo ve Askeri Silahlı Kuvvetler Başsavcısı Korgeneral Lucien-Rene Likulia olduğu bildirildi.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Efomi Ekenge, heyet üyeleri ile mürettebatın yaşamını yitirdiğini teyit ederken, Sivil Havacılık Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Tryphon Kin-Kiey Mulumba uçağın kesin düşüş nedeninin henüz netleşmediğini kaydetti.

Kazanın ardından KDC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin olayın kesin koşullarının ve nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yetkili makamlara titiz bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdiği duyuruldu. Tshisekedi, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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