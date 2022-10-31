Kiev kapkara bir sabaha uyandı! Rus güçleri kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle imha etti

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Rus güçleri bu sabah Kiev'deki kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle imha etti. Saldırı sonucu Kiev'in büyük bir kısmında elektrik ve sular kesilirken, enerji ve diğer kritik altyapıların büyük hasar gördüğü aktarıldı. Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa kentlerinde duyulan patlama seslerinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter'den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna'ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sabah Ukrayna'ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı" ifadesini kullandı.

"BAŞKENTİN BİR KISMINDA ELEKTRİK KESİLDİ"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırı sonucu başkentin bir kısmında elektrik kesildi. Bazı bölgelerde su yok. Tüm birimler çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Ülkenin diğer bölgelerine yapılan saldırılar sonucu da özelikle enerji ve diğer kritik altyapıların hasar gördüğü belirtiliyor. Yerel basında yer alan haberlere göre Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi.