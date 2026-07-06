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Ukrayna: Kiev hava saldırısı altında

Ukrayna: Kiev hava saldırısı altında
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Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yerel saatle 02.45'ten itibaren kente yönelik hava saldırıları başladığını duyurdu. Podil ve Darnitskiy semtlerinde apartmanların hasar gördüğü saldırıda 7 kişi yaralandı, 15 kişi kurtarıldı.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, "Yerel saatle 02.45'ten itibaren kente yönelik hava saldırıları başladı" dedi.

Ukrayna başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat 02.45'ten itibaren başkentin hava saldırısı altında olduğunu bildirdi. Kiev'in Podil ve Darnitskiy semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Kliçko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Kliçko, "Podil semtinde hasar gören bir apartmandan 15 kişi sağ kurtarıldı, ilk belirlemelere göre Kiev'de 7 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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