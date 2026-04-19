Ukrayna'da silahlı saldırı: 6 ölü, 14 yaralı

Ukrayna'da silahlı saldırı: 6 ölü, 14 yaralı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kimliği belirsiz bir kişinin başkent Kiev'de gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de sivilleri hedef alan silahlı bir saldırı düzenlendiğini ve saldırganın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Meydana gelen olayın tüm detaylarının polis ve Ukrayna Güvenlik Servisi ekiplerince incelendiğini belirten Zelenskiy, olaydaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Saldırganın bazı sivilleri rehin aldığını aktaran Zelenskiy, rehinelerden birinin öldürüldüğünü, dördünün ise ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti. Sokaktaki 4 kişiyi de hedef alarak öldüren saldırganın eylemlerinde ağır yaralanan bir kadının ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade eden Zelenskiy, saldırıda yaralanan ve aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 14 kişinin de tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Olayın failine ilişkin istihbarat bilgilerini de paylaşan Zelenskiy, saldırganın silahla sokağa çıkmadan önce bir daireyi ateşe verdiğinin tespit edildiğini duyurdu. Rusya doğumlu olduğu ve uzun bir süre Donetsk bölgesinde ikamet ettiği saptanan failin, geçmişte de çeşitli adli suçlardan sabıkasının bulunduğunu bildiren Zelenskiy, Ukrayna makamlarının, saldırının olası motivasyonlarını ve arka planını tüm yönleriyle doğrulamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
