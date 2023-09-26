Kerkük'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Kerkük kent merkezindeki Büyük Nur Camisi'nde düzenlenen Mevlid Kandili programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunup dua edildi. Cami İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, Mevlit Kandili'nin önemini anlattı ve Irak'ta istikrar ve huzur için dua etti. Programın sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu bölgesinde yer alan Büyük Nur Camisi'nde düzenlenen Mevlid Kandili programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunup dua edildi.

Cami İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, vaazında, böyle bir gecede dünyaya gelen Hz Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade ederek, Mevlit Kandili'nin önemini anlattı.

Irak'ta istikrar, barış ve huzurun gelmesi için dua eden Hurşit, Kerkük'te tüm halklar arasında "kardeşçe yaşamın" devam etmesini diledi.

Türkçe ve Arapça Mevlid-i Şerif okunup, salavat-ı şerifelerin çekildiği programın ardından çocuklara hediyeler dağıtıldı ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.