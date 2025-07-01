Kerkük Havalimanı'na Füze Saldırısı: 1 Yaralı

Kerkük Havalimanı'na Füze Saldırısı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'na düşen 3 füze nedeniyle 1 kişi yaralandı. Yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı.

IRAK'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füzenin düştüğü, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uluslararası Kerkük Havalimanı İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 23.30 sıralarında kaynağı henüz bilinmeyen 3 füzenin havalimanına düştüğü kaydedildi. Füzelerden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına neden oldu. Kerkük Uluslararası Havalimanı itfaiyesi tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

KAP geldi! Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş için yola çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.