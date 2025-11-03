Kenya'da Toprak Kayması: 26 Ölü, 25 Kayıp

KENYA'daki Elgeyo Marakwet bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, Elgeyo Marakwet bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini bildirdi. Murkomen, toprak kayması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. 25 kişinin kayıp olduğunu söyleyen Murkomen, bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.