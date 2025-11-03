Haberler

Kenya'da Toprak Kayması: 26 Ölü, 25 Kayıp

Kenya'da Toprak Kayması: 26 Ölü, 25 Kayıp
Güncelleme:
Kenya'nın Elgeyo Marakwet bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 26 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise kayboldu. Aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KENYA'daki Elgeyo Marakwet bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, Elgeyo Marakwet bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini bildirdi. Murkomen, toprak kayması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. 25 kişinin kayıp olduğunu söyleyen Murkomen, bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
