Haberler

Nairobi'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Nairobi'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 23 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nairobi'de meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. 23 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KENYA'nın başkenti Nairobi'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, başkent Nairobi'nin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların sel ve su baskınlarına neden olduğu belirtildi. Ulusal Polis Teşkilatı Sözcüsü Michael Muchiri Nyaga, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydederek, selde 23 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sözcü Nyaga, acil müdahale ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü çalışmalar neticesinde şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığını ve bu kişilere gerekli yardımın sağlandığını aktardı.

Şiddetli yağışlardan en çok başkentin doğu kesimindeki gecekondu mahalleleri ile Westlands bölgesinin etkilendiği aktarıldı. Sel sularının birçok evi yaşanılamaz hale getirdiği, yolların kapandığı ve çok sayıda mahallenin su altında kaldığı ifade edildi. Ana ulaşım koridorlarının da baskınlardan etkilendiği, otoyolların bazı bölümlerinin trafiğe kapandığı ve ulaşımın durma noktasına geldiği bildirildi. Yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları, su basmış yollardan kaçınmaları ve seyahat ederken tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Torunu yaşındaki genç, öldüresiye dövdü! İddia da bir o kadar vahim